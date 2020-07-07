Знищений урожай та вибиті шибки. Потужний град накрив села в Черкаській області

Черкащину не залишає руйнівна негода. О четвертій ранку села Черкаського району накрив град зі шквальним вітром.

У селі Худяки буревій на своєму шляху поламав десятки дерев, проїзд кілька годин був заблокований.

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У будинках подекуди повибивало вікна, пошкодило паркани та дахи, град розміром з перепелине яйце понівечив пластикові фронтони та вибив городину.

На 7 липня синоптики знову прогнозують в області грози, град та шквальний вітер.

Негода на Черкащині

Напередодні Черкащину накрила негода. У Чорнобаївському районі пройшов смерч з градом. У людей побило городину. Понівечені сади, хати і сараї.

В обласному центрі вирувала злива із градом розміром з черешню. За 40 хвилин – випала майже половина місячної норми опадів.

Вода підтопила кілька мікрорайонів, паралізувала рух на дорогах. Автомобілі стали в заторах. Раптово розлите море деякі намагалися об’їхати дворами багатоповерхівок, інші у воді губили номери і застрягали.

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