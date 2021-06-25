Зниження ПДВ не дало ефекту: як постраждали молочна та м’ясна галузі

Зниження ПДВ для аграріїв до 14% не відбилося на цінах у магазинах, а виробники молочної та м’ясної галузей зазнають збитків.

Більш того, на ринку активізувалися нелегальні виробники, а також збільшилася кількість фальсифікатів.

За словами керівника Асоціації м’ясної галузі Олександра Скорика, не можна на шляху від виробництва до полиць у магазинах розривати ланцюг ПДВ. За його словами, заходи, що було введено парламентом, мали стосуватися всього харчового ланцюга, а не тільки імпортної сировини, яка так і не подешевшала.

Таким чином, переробникам доводиться з власної кишені платити за кінцевий продукт або перекидати цей обов’язок на покупця, що породжує нездорову конкуренцію. Якщо сумлінні виробники платять високий ПДВ, то підпільні цехи нічого не платять, наповнюючи ринок небезпечним фальсифікатом.

– Ми змушені не те, що недозаробляти, а ставити ціну нижче собівартості. Наша галузь таким чином повинна теж працювати за сірою схемою, – зазначив Скорик.

Аналогічна ситуація спостерігається й у представників молочної галузі. У третини підприємств ціни зросли як мінімум удвічі.

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За словами представника парламентського комітету Данила Гетманцева, ситуацію виправлять, для чого вже було підготовлено відповідний законопроект.

– Я задоволений тим, що депутати підтримали мене в тому, щоб виправити цю помилку й встановити єдину ставку ПДВ для всіх видів діяльності, – підкреслив він.

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