Знижки до 100% та пільги: в Україні спростили умови оренди держмайна
В Україні відновили програму оренди державного та комунального майна. А на час воєнного стану для орендарів передбачили знижки (для декого до 100%) та пільгові умови.
Які саме – розповіла в ефірі загальнонаціонального телемарафону в.о. голови Фонду державного майна України Ольга Батова.
Вона пояснила, що ухвалена Кабінетом міністрів постанова передбачає такі знижки:
• На 50% – для орендарів об’єктів держмайна в регіонах, де не відбуваються бойові дії, немає загрози їх виникнення та які не постраждали під час повномасштабної війни.
• На 25% – для орендарів єдиних майнових комплексів.
• На 100% – для орендарів у регіонах України, де відбуваються бойові дії або які постраждали під час війни.
– На весь період воєнного часу плюс три місяці надається знижка 50% на будь-яке державне майно, яке є в оренді. Для орендарів єдиних майнових комплексів ця знижка на той самий час – на 25%. І є регіони, в яких буде звільнено взагалі від орендної плати до певного часу: до кінця травня, чи до кінця вересня, чи до кінця воєнного стану плюс три місяці – залежно від тяжкості та активності бойових дій, які були на цих територіях, – зазначила Ольга Батова.
Згідно з даними на сайті українського уряду:
• до кінця року хочуть повністю звільнити від орендної плати орендарів в регіонах України, де відбуваються бої (Донецька, Луганська, Херсонська області, частини Миколаївської, Харківської та Запорізької областей);
• до 30 вересня – в областях, які постраждали від війни (Київська, Чернігівська, Сумська, Харківська, Запорізька, Миколаївська області та Київ);
• до 30 травня – в областях, у яких є загроза бойових дій (Кіровоградська, Дніпропетровська, Житомирська та Одеська області.
Ольга Батова уточнила, що також вирішено звільнити від сплати орендної плати всіх, хто пішов на військову службу до Збройних сил України.
– Вони ці знижки можуть отримати в будь-який час. Знижка працює з 24 лютого і до кінця служби. Тобто навіть якщо після нашої перемоги людина залишиться ще деякий час служити, вона буде звільнена від орендної плати до кінця своєї служби, – наголосила Батова.
Ще один важливий момент, за її словами, це спрощення багатьох строків та процедур для здачі в оренду, які були до війни. Наприклад, якщо раніше з моменту ініціації здачі в оренду майна до самої здачі проходило в середньому 2-3 місяці, то зараз цей термін становитиме до 10 днів.
– Ми також прописали, що всі документи можуть укладатися з урахуванням цифрового підпису. Тобто не потрібно буде їздити особисто, витрачати на це час і наражатися на небезпеку, а можна це зробити віддалено, – додала Батова.
Вона поінформувала, що на сайті orenda.gov.ua прописані всі механізми, яким чином можна орендувати державне чи комунальне майно під час воєнного стану.