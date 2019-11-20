Знизили кількість злочинів на третину! Як працює поліція Нового Орлеану

Десять років тому Новий Орлеан був найнебезпечнішим містом Сполучених Штатів. А місцева поліція не те що не вирішувала ситуацію, а навпаки – була співучасником злочинів. Тепер же все навпаки.

Новоорлеанський департамент ставлять у приклад. Завдяки реформам вдалося подолати корупцію серед правоохоронців і знизити рівень злочинності у місті. Лише торік кількість злочинів знизилася на третину.

Ернест Ластер 11 років керує відділенням у французькому кварталі. Під час патрулювання разом з журналістами – жодного виклику. Хоча на вулицях багато безхатьків і диваків.

Увечері чергує більше поліцейських, адже оживає клубне життя. У тому, що вони все тримають під контролем, Ластер впевнений. Каже: секрет успіху в унікальній програмі запобігання поліцейським проступкам.

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Ті, хто порушує правила – втрачають роботу. Як і в яких ситуаціях треба втручатися у роботу колег – навчають на тренінгах. Виправляти одне одного можуть не лише напарники. Підлеглим дозволять стримувати від помилок навіть своїх керівників. Застосувати силу поліцейські мають право лише у відповідь. До вже арештованого – жодного насилля.

Вся інформація про рівень злочинності є в доступі онлайн – на сайті новоорлеанської поліції є карта. Там все про злочини, які сталися у кожному районі. Є ще сайт громадської організації, яка регулярно публікує звіти про те, як правоохоронці працюють з місцевими злочинцями – які вони злочини вчинили, яке покарання отримали, ще й визначають рівень небезпечності. У публікації імен не бачать нічого поганого. Хіба що, злочинець неповнолітній.

Таким чином намагаються завоювати довіру суспільства. І це вже стосується не лише Нового Орлеану – це принцип роботи всієї американської поліції.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що у США кінна поліція провела афроамериканця на мотузці вулицею.

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