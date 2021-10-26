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Абрамова Юлія |

Золоті Ворота посіли 16-те місце у британському рейтингу найкращих районів світу

Історичний центр Києва, зокрема район Золотих Воріт, посів 16 місце у британському рейтингу сорока дев’яти найкращих районів світу для постійного проживання чи подорожей.

Причому українська столиця обігнала Барселону, Амстердам, Париж, Прагу та Монреаль.

Британське видання Time out опитало понад 27 тисяч жителів міст, і визнало, що центр Києва випромінює енергію і творчість.

Мікрорайон навколо головних воріт стородавнього Києва творці рейтингу назвали сучасно-живим, усе тому, що навколо збережена природа та обладнані комфортні зелені зони, у поєднанні з новими міськими технологіями й транспортною розв’язкою.

Торік, у серпні лідер партії УДАР, мер Києва Віталій Кличко пообіцяв за 5 років вивести Київ у сотню найкращих міст світу.

І ось уже в травні цього року українська столиця  посіла 87-е місце в міжнародному рейтингу міст. А на початку жовтня Київ очолив рейтинг українських міст від Forbes і був визнаний найкращим містом для ведення бізнесу в Україні.

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