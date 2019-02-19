Золоті ворота в Європу: як на львівській митниці з людей вибивають гроші

Побори на митниці нікуди не зникли – це доводить історія громадянина Литви Олексія. Він стверджує, українські митники вимагали в нього хабара.

Чоловік розповів, що коли перетинав кордон із Польщею в пункті пропуску Грушів-Будомєж, йому сказали прямо – плати 50 євро, або знайдемо в автівці наркотики. Литовця це шокувало, адже любить Україну й часто тут буває. Свою історію виклав у Facebook і розчарувався ще більше. Каже, чимало людей зізналися, що теж потерпали від поборів.

Його відео набрало 12 тисяч переглядів. У десятках коментарів українці просять вибачення за прикрий інцидент. Олексієм не приховує: таки віддав митникові 10 євро. Та найбільше обурило, що гроші начебто готові були брати відверто, не ховаючись.

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Керівник Львівської митниці звинувачення Олексія спростовує. Мовляв, переглянули відео з камер спостереження й опитали працівників посту – жоден зі співробітників зміни тоді до його авто не підходив. А службовця, на якого вказав наш герой, на час перевірки перевели до іншого підрозділу, не пов’язаного з митним оформленням. Інформацію про хабар він теж заперечує.

Раніше в Дніпропетровській області затримали підполковника, який вимагав хабар у розмірі $7 тис.

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