Зону підльоту до аеропорту Київ забудували – люди під загрозою

Елітні квартира по-сусідству з аеропортом. У столиці забудували зону підльоту до аеропорту Київ. В аеропорту ніхто дозволу не питав. Тож тепер справа у судах.

Грудень 2007-го. Околиці Києва – на підльоті до Жулян падає приватний літак, п’ятеро людей гинуть. Тоді тут не було жодних будівель.

Ще декілька років тому тут були суцільні поля. Тепер же аеропорт Київ з усіх сторін оточують висотні забудови.

Активну забудову почали декілька років тому. Деякі багатоповерхівки звели просто на шляху до злітної смуги, без дозволу аеропорту. Хоча забудовник зобов’язаний його отримати. Фактично, дозволу ніхто й не питав.

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Авіакастрофа, що сталася 2007-го не єдина. 1976-го на ці поля впав АН-24. Загинуло 53 людини. Що робити і кого карати за те, що наражають людей на небезпеку тепер вирішує суд.

Однак суди будівництву не завада. Житловий комплекс з 10-поверхівками зводять і надалі, квартири купують люди і щодня страждають від шаленого шуму.

Від забудовника пояснень, чому не спитали в аеропорту, чи можна тут будувати, ми так і не отримали.

Сільський голова Софіївської Борщагівки, на чиїх землях зводять будинки, жодної проблеми не бачить.

Навколо злітно-посадкової смуги таких житлових комплексів – далеко не один. Однак жодному забудовнику працювати поки так і не заборонили, хоча в судах – до десятка справ.

Якщо місту таки потрібна ця земля, чи аеропорту серед забудов затісно – летовище переносять. Столичний аеропорт Київ переносити поки не планують. Як і забудову навколо нього.

До слова, легендарний одеський Французький бульвар знищують забудовами.

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