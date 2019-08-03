Зорепади в Україні: коли спостерігати та як впливає на людей

Цими вихідними (3 серпня) і наступний тиждень – ми зможемо спостерігати так звані зорепади. Це означає, що Земля почне проходити через метеорний потік Персеїди. І почнуться метеорні дощі.

Щороку саме у цей період серпня Земля проходить через орбіту так званої комети Свіфта-Туттля. І зачіпає її хвіст. Маленькі метеори, що раніше відкололися від ядра великої комети, потрапляють в атмосферу Землі і спалахують у ній, наче зірки. З’являються вони біля сузір’я Персея, звідси і назва – метеорний потік Персеїди. Саме це сузір’я треба шукати в небі – там спалахуючих метеорів буде найбільше.

Олександр – засновник клубу астрономів-аматорів. Разом з однодумцями влаштовує виїзди за місто, де з телескопа спостерігає за небесними тілами.

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А от якщо хочете упіймати палаючі метеори на фото, додаткове спорядження все ж знадобиться.

Аби зробити гарне фото, фотограф радить обрати відкриту місцевість, безхмарну погоду, поставити камеру на штатив, встановити максимально тривалу витримку і таймер.

Кожна персеїда за секунду долає в середньому 50 кілометрів. Цьогоріч метеорний дощ буде не найінтенсивнішим: за годину їх пролітатиме до 70. Це космічне явище безпечне: до Землі метеорити долітають вкрай рідко, і на самопочуття, на відміну від магнітних бур та сонячних затемнень, не впливають.

Тож вже цими вихідними можна сміливо насолоджуватись космічним дивом. А пік Персеїд припаде на 12-13 серпня.

До слова, Місяць “розчиниться” у небі: земляни зможуть спостерігати незвичайне явище.

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