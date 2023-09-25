ЗРАДНИКІВ знайдено й ПОКАРАНО | Параспортсмени ВИБОРЮЮТЬ ЗОЛОТО | Новини Факти ICTV за 25.09.2023

– Заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах: суд відпустив під домашній арешт екс чиновницю Харківської міськради;

– СБУ викрила мережу російських агентів, які збирали компромат на українських військових і коригували ворожі удари по Харкову;

– На Запоріжжі працівника одного з оборонних підприємств визнали винним у державній зраді – він наводив російські ракети на виробничі цехи;

– Спортсмени Ігор Нескорених Вадим Мазніченко та Максим Дмитраш повернулися до Черкас – що привезли зі змагань;

– Колекціонерка Тамара Донченко-Кисельова показала унікальні експонати українського мистецтва й побуту.

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