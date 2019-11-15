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Зростання економіки та нові робочі місця: перспективи газовидобувної галузі України

За покладами блакитного палива Україна посідає друге місце в Європі і газу вистачить аби забезпечити всі внутрішні потреби і навіть експортувати. Нині отримати дозвіл на доступ до надр стає легше. Тож в України великі перспективи стати енергонезалежною.

До того ж, видобуток газу, пожвавить усю економіку – це і виробництво обладнання, і робочі місця, і податки, а отже – зростання ВВП. А також торговий баланс, курс гривні та доходи населення.

Однак поки ми змушені щороку імпортувати понад 10 млрд кубів газу. І від цього страждають усі. При цьому, з 2014 по 2018 роки обсяги видобутку в Україні зросли лише на 500 млн кубів – до 21 млрд. Могли б і значно більше, якби головній компанії галузі Укргазвидобуванню не блокували видачу ліцензій на видобуток попередні три роки.

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Але з початку цього року ситуація почала змінюватися на краще – ліцензії видають на конкурсах і вже уклали 9 нових угод. Тобто доступ до надр полегшили. За кілька років усі очікують збільшення видобутку блакитного палива в Україні.

Сучасніші технології є і в українців, і в іноземних інвесторів. Саме про те, як полегшити притік закордонних грошей говорили учасники дискусійної панелі Що заважає газовій незалежності України. Газовидобування потребує значних інвестицій та досвіду. З цією метою в Україні за останні роки з’явився ринок нафтосервісів. Міжнародні компанії завезли технологічне обладнання, інвестували під спеціальну урядову програму. Втім, іноземці обережно ставляться до України, бо законодавство про розподіл продукції треба вдосконалити – зокрема щодо оцінки впливу видобутку на довкілля.

Українські і закордонні видобувники сподіваються на вирішення проблемних питань у законодавстві і чекають на прихід  великих компаній з якісними технологіями, які збільшать видобуток газу в Україні і зменшать її залежність від імпорту. Бо це найкращий внесок в енергетичну незалежність держави.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що чекає українську ГТС після запуску Північного потоку-2.

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