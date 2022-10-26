Зростання на 70%: як війна Росії в Україні позначилась на цінах в Європі та як реагують люди

Чи готові прості європейці підтримувати українців у нашій боротьбі з агресором? Адже ціни на електроенергію в Європі цього літа сягнули історичного максимуму. €1000 за МВт-год. Такого не було ніколи. Життя дорожчає, економіки падають і не лише в країнах ЄС, а й по всьому світу.

90 років сім’я Енгельберта Шлехтрімена готувала хліб і печиво в маленькій пекарні німецького Кельна. Бізнес пережив Другу світову. Але не витримав економічних наслідків російської війни в Україні. Пекарня восени назавжди вимкне свої печі.

Ця війна коштуватиме світовій економіці майже 3 трильйона доларів до кінця наступного року. За даними Організації економічного співробітництва та розвитку економіка Єврозони майже не зростатиме. А в Німеччині ще впаде на 0,7%. Російські пропагандисти розкручують цю тему, намагаючись переконати і себе, і світ, що таку ціну мовляв іноземці не готові платити.

У частини людей складається враження, що зростання цін пов’язане із санкціями. Насправді, що вже 2021 року, тобто до війни, Росія доволі сильно скоротила постачання й підвищила ціни. Ціни почали зростати торік, коли Росія взялася шантажувати Європу.

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