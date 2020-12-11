Зростання цін на електроенергію: як монополісти наживаються на пандемії

Медичний кисень – сьогодні один з найбільш дефіцитних товарів. Під час пандемії лікарні збільшили його закупівлю в 5-6 разів.

І в час, коли лікарням важлива кожна гривня, ціна його зростає. Адже в собівартості кисню більше половини – витрати на електроенергію, ціна на яку постійно зростала, а днями був зафіксований річний антирекорд вартості електрики в нічний час.

За даними звіту Єврокомісії, у другому кварталі цього року, як і в першому, ціна на електроенергію в Україні була найвищою в Європі.

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Причому вона здорожчала не лише для виробників кисню, а й для всієї промисловості, від хімічної до харчової.

Як приватні енергомонополісти продовжують отримувати надприбутки коштом втрат усієї медичної системи України в умовах пандемії коронавірусу, дивіться у сюжеті Фактів.

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