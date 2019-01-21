Зруйновані дороги, загиджені туалети та величезні черги: інспекція пунктів пропуску на кордоні

Не дороги, а напрямки – прикордонна інфраструктура не встигає за швидкими темпами інтеграції України у європейське товариство. Безвізу вже півтора року, а у пунктах пропуску змін не надто багато.

Майже кожен перетин кордону, особливо з української сторони, вражає своєю безпорадністю – кількагодинні черги, відсутні або загиджені туалети та тотальне бездоріжжя. І особливо це помітно у селах. Тут ні пристойних туалетів, ні дороги. Відремонтовані лише кілька кілометрів прикордонного шляху, і то за європейські гроші. Під’їзди просто жахають.

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Яма на ямі.  Горби та вибоїни. перекособочені знаки. Зовсім інша ситуація – по той бік кордону. Дорога рівненька наче папір, охайні узбіччя, ідеальна розмітка та численні вказівники – це вже прикордонне угорське село.

Ще кілька років тому в Угорщині дороги теж були не найкращі. Все змінилося із вступом у Євросоюз.

В Україні як завжди виправдовуються безгрошів’ям. Цього року на ремонт Закарпатських доріг виділили понад 380 млн. гривень – це майже вдвічі менше, ніж торік. Гроші сподівалися позичити в Угорщини – ще сім років тому підписали угоду про 50 млн. євро на відновлення прикордонної інфраструктури. Але кредит досі не отримали. Тож поки власними силами дорожники відновлюють найпроблемніші ділянки.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як пробите колесо допомогло парі виграти $50 тис.

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