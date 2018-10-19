Зруйнували стереотипи: львівські та луганські школярі разом посадили дерева

Львівські та луганські школярі спільно посадили понад вісім тисяч дубів. Аби озеленити території, учні та вчителі зі Сходу приїхали на Захід, до міста Броди. Так освітяни не лише піклуються про природу, а й намагаються зруйнувати стереотипи і будувати нові мости, які єднають країну.

Підготували лопати та відра і наввипередки саджали жолуді. Завдання поставили перед собою недитяче. Дубами повинні засадити майже гектар.

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Та не дубами єдиними. Для бродівчан, школярі зі Сходу привезли частинку свого краю – туї. На шкільному подвір’ї висадили алею єдності.

Загалом цьогоріч учасниками проекту стали вчителі та школярі з півсотні освітніх закладів Львівської та Луганської областей. Бо лише так можна будувати майбутнє.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як Ломаченко голими руками забив цвях в дерево.

Опубліковано Жовтень, 19 в 13:49



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