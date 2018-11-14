Зрив опалювального сезону: мешканці Сміли мітингують під Кабміном

Мешканці Сміли сьогодні приїхали в Киів на мітинг під Кабмін. Туди вже викликали і їхнього мера. Головна тема – зрив опалювального сезону в деяких містах через їхні борги перед Нафтогазом. В облгазі кажуть, що за паливо влада не заплатила, тому діють відповідно до закону.

Володимир Гройсман каже: у сховищах газу достатньо – 17 млрд. кубів, у рамках децентралізації на місця перерахували 230 млрд. гривень. Тому розбиратися хочуть і з місцевою владою. Питання перевиборів у Смілі та інших проблемних містах поставлять перед Радою.

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Ситуація у Смілі вкрай складна. З одного боку, мер працює менше року, а люди справно платили за паливо. З іншого, боргам уже багато років – у місті кажуть, що їх накопичила приватна компанія, яка постачала місту тепло, а гроші нібито виводила у офшори. Депутати ж, які вивчали ситуацію у місті, з’ясували, що 10 млн, які могли хоч частково покрити борги, мерія спрямувала на премії.

Проблеми всюди однакові: люди платять, а гроші, які мають переказати Нафтогазу – десь зникають. Прем’єр ініціює відставку мерів міст. де зірвано опалювальний сезон і запевняє – люди не мають бути заручниками безвідповідальності чиновників. Тому вважає – треба прийняти закон, який дозволить Кабміну напряму втручатися у ситуацію.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що влада Сміли виписала собі 10 млн премій.

Опубліковано Листопад, 14 в 17:14



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