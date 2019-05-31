Зрив ЗНО в Боярці: у МОН відреагували на скандал

Під час проведення ЗНО 300 випускників не змогли прослухати частину завдань з англійської мови, в приміщенні зникло світло. Не можливо було увімкнути магнітофон для аудіювання.

Інспектори, які були на місці, не знайшли рішення в екстремальній ситуації. Зачекати, поки подадуть електроенергію не можна було, адже це не прописано в правилах, тож час для ЗНО сплив.

Міністерство освіти відреагувало на скандал навколо зриву ЗНО в Боярці. Вони зустрілися з батьками, та пояснили, провини організаторів проведення тестування немає.

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Запропонували або залишити результат як є, або ж спробувати скласти повторно – 5 липня.

Нагадаємо, зовнішнє незалежне оцінювання з англійської мови розпочалось 28 травня.

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