ЗСУ мінуснули ЧЕРГОВИЙ СУ-25 РФ | ХАМАС воює зброєю з РФ | Новини Факти ICTV за 18.10.2023

– Збито черговий СУ-25 РФ;

– Обстріл Херсонщини;

– Наслідки удару по Харкову;

– Ворожа атака Дніпропетровщини;

– Ситуація в Ізраїлі та секторі Гази;

– У ХАМАС знайшли зброю з РФ;

– Унікальне відновлення бійця.

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