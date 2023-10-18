Андрій Ковальський, Журналіст та ведучий Факти. Спорт
ЗСУ мінуснули ЧЕРГОВИЙ СУ-25 РФ | ХАМАС воює зброєю з РФ | Новини Факти ICTV за 18.10.2023
– Збито черговий СУ-25 РФ;
– Обстріл Херсонщини;
– Наслідки удару по Харкову;
– Ворожа атака Дніпропетровщини;
– Ситуація в Ізраїлі та секторі Гази;
– У ХАМАС знайшли зброю з РФ;
– Унікальне відновлення бійця.
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