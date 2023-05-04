ЗСУ на лівобережжі Херсонщини? Експерти розповіли, як там можуть відбуватися бої

Російські пропагандистські ЗМІ та Telegram-канали охопила паніка, бо, за їхніми повідомленнями, Збройні сили України перейшли Дніпро на лівий берег Херсонської області.

Факти тижня розбиралися, наскільки місцевість лівобережжя Херсонщини придатна для бойових дій з боку ЗСУ та оборони зі сторони противника.

Так, російські так звані військкори та пропагандисти на своїх ресурсах викладають карту бойових дій. Згідно з нею острови на Дніпрі та частина лівого берега Херсонської області виявляється не під контролем окупантів. І тепер гранатомети та протитанкові комплекси російських загарбників не можуть прямим наведенням дістати до Херсону.

Та й в українських ЗМІ також є повідомлення про діяльність на лівому березі партизанів, які, приміром, атакували блокпост росіян поблизу окупованих Олешків.

За словами воєнного аналітика Дениса Поповича, Сили оборони України тишком-нишком виграли битву за острови на Дніпрі. Все це відбувалося в тіні подій під Бахмутом.

Місцеві російські командири не доповідали про ситуацію нагору. А там такому сюрпризу не раді.

– Вони кажуть про те, що командири на місцях нібито приховали цю історію, про те, що наші перейшли на лівий берег Дніпра, і ситуацією зацікавилося ФСБ, – заявив Денис Попович.

Варто зауважити, що здолати цю місцевість не так вже й просто, бо там суцільні болота.

За словами військового експерта Сергія Кузана, на лівобережжі ведуться бойові дії, там підрозділи ЗСУ. Але там не можна розгорнути великих з’єднань Сил оборони, бо цього не дозволяє ландшафт.

– Тому ССО (Сили спеціальних операцій – Ред.) та сили нашої розвідки постійно знаходяться в глибині 7-10 кілометрів, щоб скоригувати вогонь, виявити вогневі засоби противника, і щоб наша артилерія на тому березі могла отримати координати і завдати удари по об’єктах, – наголосив Сергій Кузан.

Лівий берег Дніпра рівний і плаский, добре проглядається з правого, який стоїть на висоті. Тож на правому березі простіше й оборонятися, й наступати.

На лівобережжі росіяни не можуть виставити достатньо потужні підрозділи, щоб завадити просуванню Сил оборони. Це означає, що окупанти не мають там повного контролю.

– Саме тому, прикриваючи свою безсилість, загарбники нещадно гатять по островах і мирних кварталах Херсону, – пояснив військовослужбовець ЗСУ Андрій Підлісний. Він зараз перебуває у тому районі.

За його словами, долю лівого берега вирішує маневрова війна: зловити ворога на ротації, або зупинити безпосередньо у воді. Силам оборони вдається щодня знищувати ворожий транспорт, раз на тиждень – плавзасоби окупантів.

Андрій Підлісний наголошує, що кожен острів на Дніпрі в Херсонській області на 95% непридатний для проходження піхоти – там болота по пояс мінімум. Були випадки, коли групи противника кидали там своє екіпірування, зброю, і знищувалися нашою артилерією або безпілотниками.

Решта 5% – це прибережні дачні масиви, які знаходяться вздовж берега вузькими смужками в одну чи дві вулиці, і саме за них точаться бої.

За словами бійця, зазвичай окупанти намагаються відсидіти в цивільних будинках та дочекатися своєї ротації. Загарбники розуміють, що будь-який їхній рух у російській військовій формі означатиме повне знищення. Тож переміщуються у цивільному, а якщо у формі, то невеликими групами та вночі.

За словами експерта Сергія Кузана, українське командування розглядає різні варіанти наступу і на Запорізькому, і на Херсонському напрямках. Союзники України надали техніку, зокрема, моторні та десантні катери, які можуть перекидати невеликі підрозділи. Проте сам процес форсування Дніпра – операція дуже ризикована.

Історик Ігор Бігун розповів, що у 1943 році форсування Дніпра для радянської армії відбувалося з великими втратами. На початку листопада в багатьох дивізіях по всьому фронту було лише 20-30% від їхньої чисельності.

Військовий експерт Сергій Кузан наголошує, що Україні дуже потрібна західна авіація, бо російський ворог тут переважає. Будь-яке велике скупчення підрозділів ЗСУ на лівому березі ворог легко зможе помітити, адже місцевість рівнинна.

Проте план у Генштабу може бути зовсім іншим.

– Цілком можливо, що це буде відволікаючий маневр для того, щоб створити плацдарми на інших територіях лівого берега, як це відбувалося під час визволення Києва 1943 року, – наголосив Денис Попович.

Або ж навпаки – удар може буде в геть не там, де на нього очікують.

Військовий експерт Олександр Коваленко наголошує, що на Херсонському напрямку в окупантів дуже неякісне угруповання. Загарбникам не вистачає танків, бойових броньованих машин, середньої броньованої техніки, не вистачає артилерії.

Як відбуватимуться події на Херсонському напрямку прогнозувати неможливо, проте ця територія є однією з пріоритетних.

Фото: ОК Південь

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