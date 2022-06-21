ЗСУ нав’язують РФ свої правила гри: для чого потрібні удари по кримських “вишках Бойка”

Найважча ситуація зараз спостерігається на Луганщині, зокрема, у Сєвєродонецьку та Лисичанську. Військовий експерт Петро Черник зазначив, що там відбувається та чи є ризик втрати Сєвєродонецька.

– Такий ризик існує, однак цього не треба боятися. Противник визнав дві псевдореспубліки, а вихід на адміністративні кордони для них є принциповим питанням, особливо персонально для Путіна. Пріоритет артилерії не на нашу користь, а в деяких випадках їхня вогнева потужність сягає 1 до 20 на користь противника. Правда полягає у тому, що Сєвєродонецьк вже практично зрівняний з землею, тому відхід від цієї точки не є катастрофою. Наступна точка – Лисичанськ, яка має набагато кращі природні укріплення, першочергово завдяки річці. І це також те місто, за яке нам доведеться поборотися.

Експерт вважає, що за міста потрібно боротися, однак життя кожного українського захисника на вагу золота. На його думку, можна програти битву, проте виграти війну.

– Однак відхід від Сєвєродонецька жодним чином не є зрадою чи катастрофічною поразкою. Моя позиція тверда – ми не маємо права на піррову перемогу, кожен наш солдат на вагу золота. Допоки існує оперативне вікно у вигляді від Ізюму до Соледара, то поки є можливість постачання техніки та боєприпасів, живої сили та іншої логістики, то за ці міста варто боротися. Але поки ворог не наростить таку кількість сили та озброєнь, коли боротьба втратить свій сенс. Потрібно виграти війну, але можна програти битву.

Збройні сили України завдали удару по захоплених Росією у 2014 році бурових платформах в Чорному морі – так званих вишках Бойка. Він пояснив, навіщо це було потрібно.

– Дві основні складові. Перша – воєнна. Вишки перетворені у воєнні цілі, там зосереджені дуже серйозні засоби радіоелектронної боротьби, локації, а також зенітно-ракетні комплекси. Друга – суто економічна. Ворог теж має відчувати біль від руйнування його власної економічної інфраструктури.

На його думку, Україна суттєво підтягнула так звану ракетну спроможність та може нав’язувати Росії свої правила у повномасштабній війні.

– Завдання удару по цих об’єктах свідчить про те, що Україна суттєво підтягнула свій так званий ракетний паритет. Ми маємо чим бити ворога, проявляємо вперше свою справжню воєнну ініціативу. Не забуваємо, що декілька днів тому був потоплений чергове російське судно водотоннажністю понад 600 тонн – це доволі суттєво та багато. Ми показуємо, що вже приймаємо правила гри та надалі нав’язуємо противнику свої правила гри. У цьому полягає суть воєнної перемоги. Мета будь-якої війна одна – це перемога, – наголосив військовий експерт.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.