ЗСУ отримали модернізовані танки Т-64 та Т-80 – характеристики

Збройні сили України отримали 13 модернізованих танків Т-64 та Т-80, їх фактично реанімували після тривалого зберігання на складах, перебрали до гвинтика, встановили нове обладнання і просто з мотлоха створили сучасну бойову машину.

Загалом держава ще у 2018 році замовила 100 танків і Харківський бронетанковий завод нині на фінальній стадії виконання угоди.

Танк Т-80 БВ – улюблена машина десантників і морської піхоти, може ходити на дні водойми і навіть сховатися в річці на деякий час. Та військові прозвали його летючим за швидкість – він розганяється до 80 км за годину – і маневреність. 45-тонник запросто робить поліцейський розворот. Десять таких машин модернізували на харківському бронетанковому заводі.

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