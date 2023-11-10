Юлія Сеник, Ведуча програми Факти
ЗСУ перерізали шлях на Нову Каховку | Допомоги від США буде менше | Новини Факти ICTV за 10.11.2023
— Зведення Генштабу 10 листопада.
— ЗСУ перерізали дорогу Олешки-Нова Каховка.
— Розмір військової допомоги від США зменшиться.
— Україна продовжує накопичувати засоби ППО – Зеленський.
— 17-річному сироті, якого депортувала Росія, вручили повістку.
— Безкоштовна реабілітація в центрі Recovery.
— Після поранень та двох ком долає нові вершини спорту — історія бійця з Черкас.
— На Черкащині врятували пташеня пелікана.
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