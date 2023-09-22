Юлія Сеник, Ведуча програми Факти
ЗСУ прорвали головну лінію оборони окупантів | База від Єрмака! Новини Факти ICTV за 22.09.2023
– За останні 4 дні ЗСУ завдали особливо разючих і потужних атак — британська розвідка;
– ЗСУ прорвали головну лінію оборони росіян на Запоріжжі — ISW;
– Підсумки робочої поїздки Зеленського до США;
– Деталі візиту в США від Єрмака;
– Виставка хризантем на Співочому полі.
Дивіться онлайн слот ICTV телемарафону Єдині новини! Факти ICTV – останні новини України та світу у випуску за 11:30 (22.09.2023).
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