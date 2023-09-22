ЗСУ прорвали головну лінію оборони окупантів | База від Єрмака! Новини Факти ICTV за 22.09.2023

– За останні 4 дні ЗСУ завдали особливо разючих і потужних атак — британська розвідка;

– ЗСУ прорвали головну лінію оборони росіян на Запоріжжі — ISW;

– Підсумки робочої поїздки Зеленського до США;

– Деталі візиту в США від Єрмака;

– Виставка хризантем на Співочому полі.

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