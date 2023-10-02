ЗСУ просунулись біля Бахмута | Україна отримає 5 МЛРД від ЄС | Новини Факти ICTV за 02.10.2023

– Жозеп Борель пропонує надати Україні пакет допомоги у розмірі до 5 мільярдів євро;

– У Херсоні помер поліцейський, який під час обстрілу рятував людину;

– Внаслідок обстрілу Донеччини поранені 4 людини;

– На південь від Бахмута ЗСУ закріплюються на досягнутих рубежах і йдуть у контрнаступ;

– У Львові воїни, які втратили кінцівки, взяли участь у благодійному футбольному турнірі.

Дивіться онлайн слот ICTV телемарафону Єдині новини! Факти ICTV – останні новини України та світу у випуску за 21:30 (02.10.2023).

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.