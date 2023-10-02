Юлія Сеник, Ведуча програми Факти
ЗСУ просунулись біля Бахмута | Україна отримає 5 МЛРД від ЄС | Новини Факти ICTV за 02.10.2023
– Жозеп Борель пропонує надати Україні пакет допомоги у розмірі до 5 мільярдів євро;
– У Херсоні помер поліцейський, який під час обстрілу рятував людину;
– Внаслідок обстрілу Донеччини поранені 4 людини;
– На південь від Бахмута ЗСУ закріплюються на досягнутих рубежах і йдуть у контрнаступ;
– У Львові воїни, які втратили кінцівки, взяли участь у благодійному футбольному турнірі.
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