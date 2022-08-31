ЗСУ успішно нищать логістику росіян на Херсонщині та дірявлять переправи – Гуменюк

Керівниця пресцентру ОК Південь Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону Єдині новини розповіла про ситуацію на Херсонщині станом на 31 серпня.

— Наразі ми продовжуємо роботу зі знищення логістичних центрів ворога, пересічення транспортного сполучення для підтягування його резервів та знищення складів боєприпасів. Ця робота досить результативна. У своїх зведеннях ми постійно наводимо перелік техніки та озброєння, яке нам вдається знищити. Не можемо не радіти знищенню зенітно-ракетних установок С-300, якими довгий час ворог гатив по Миколаєву.

Понтонна переправу окупантів, яку вони будують під Антонівським мостом, Гуменюк назвала “нескінченним лего-конструктором”.

— Вони (окупанти, – Ред.), усвідомлюючи, що все це перебуває під нашим вогневим контролем, продовжують як з пластиліну ліпити ці баржі одне за одною. А ми продовжує їм дірявити та відправляти за російським воєнним кораблем.

Гуменюк додала, що російські загарбники наразі можуть використовувати мости на Херсонщині, хіба що пішки, “дуже швидко, щоб не провалитися”.

Також вона зазначила, що морально-психологічний стан росіян, котрі зараз перебувають на правому березі окупованої Херсонщини, наразі розхитаний, вони зневірені та демотивовані.

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