Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Відео / Україна

ЗСУ успішно нищать логістику росіян на Херсонщині та дірявлять переправи – Гуменюк

Яна Брензей Ведуча Вікна Новини Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач

Керівниця пресцентру ОК Південь Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону Єдині новини розповіла про ситуацію на Херсонщині станом на 31 серпня.

— Наразі ми продовжуємо роботу зі знищення логістичних центрів ворога, пересічення транспортного сполучення для підтягування його резервів та знищення складів боєприпасів. Ця робота досить результативна.

У своїх зведеннях ми постійно наводимо перелік техніки та озброєння, яке нам вдається знищити. Не можемо не радіти знищенню зенітно-ракетних установок С-300, якими довгий час ворог гатив по Миколаєву.

Понтонна переправу окупантів, яку вони будують під Антонівським мостом, Гуменюк назвала “нескінченним лего-конструктором”.

— Вони (окупанти, – Ред.), усвідомлюючи, що все це перебуває під нашим вогневим контролем, продовжують як з пластиліну ліпити ці баржі одне за одною. А ми продовжує їм дірявити та відправляти за російським воєнним кораблем.

Гуменюк додала, що російські загарбники наразі можуть використовувати мости на Херсонщині, хіба що пішки, “дуже швидко, щоб не провалитися”.

Також вона зазначила, що морально-психологічний стан росіян, котрі зараз перебувають на правому березі окупованої Херсонщини, наразі розхитаний, вони зневірені та демотивовані.

Читайте
Наступ на Херсонщині є ключовим психологічним моментом у війні - ексголова розвідки МІ-6

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Вчителів, які у школах викладатимуть за програмою РФ, можуть судити за колабораціонізм
Вчителів, які у школах викладатимуть за програмою РФ, можуть судити за колабораціонізм
Місія МАГАТЕ прямує до ЗАЕС та обстріли Харкова: що відбувається на 189-ий день війни (онлайн)
Місія МАГАТЕ прямує до ЗАЕС та обстріли Харкова: що відбувається на 189-ий день війни (онлайн)
У Криму міцніє спротив окупації, на півострові активно діє рух Жовта стрічка
У Криму міцніє спротив окупації, на півострові активно діє рух Жовта стрічка
”Гарматне м’ясо” і примусова депортація: чим загрожує паспортизація РФ на Півдні України
”Гарматне м’ясо” і примусова депортація: чим загрожує паспортизація РФ на Півдні України
Карта бойових дій на 31.08.2022 – ситуація на фронті
Карта бойових дій на 31.08.2022 – ситуація на фронті
Кулеба закликав створити спецпрограму для небажаючих воювати в Україні росіян
Кулеба закликав створити спецпрограму для небажаючих воювати в Україні росіян
Демілітаризація ЗАЕС має стати головним результатом роботи місії МАГАТЕ – Енергоатом
Демілітаризація ЗАЕС має стати головним результатом роботи місії МАГАТЕ – Енергоатом
Допомога від Red Rose CPS: хто з українців може отримати 2 тис. грн
Допомога від Red Rose CPS: хто з українців може отримати 2 тис. грн
Знайшли помилку в тексті?
Помилка