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Факти / Відео / Україна

ЗСУ взяли в полон уже десятки російських найманців

Людмила Богданова редакторка стрічки

Збройні сили України продовжують брати в полон російських найманців. Кількість бранців уже йде на десятки.

Також наші військові затримують тих, хто допомагає ворогу. На жаль, серед них багато українців. Щогодини надходять дані про затримання таких людей.

Сухопутні війська оприлюднили відео з чотирма загарбниками, у яких червоні мітки на руках і ногах. На плечі в одного – ще й георгіївська стрічка. Усі нібито з Дагестану і нібито заблукали.

– Перед городом потеряли колону свою…, – каже один з полонених.

У Сумах упіймали росіянина, який “ішов нас рятувати”. Каже, що його звуть Олег і він з Москви.

Також українські військові затримали загарбника із Нижнього Новгорода. Поки наші перев’язували йому рани, він крізь сльози пояснив своїм, що їм тут не раді.

Ще одного диверсанта виявили у Гостомелі, де вчора ішли запеклі бої за аеропорт.

– Я Михал Георгиевич Полушенко. Сам я выродок из Житомирской области. Живу в Буче, но приписан в Киеве, – заявив він.

Військовим здалося підозрілим, що чоловік погано володіє українською, не орієнтується у місцевості, однак має специфічні прилади. Двох коригувальників вогню затримали у Вінниці. У Києві захопили чоловіка, який різав шини на машинах.

Хлопці, які прийшли записуватись у тероборону, мало не вчинили над ним самосуд. Напередодні ж наші армійці захопили іще кілька десятків росіян.

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