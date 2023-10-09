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Андрій Ковальський, Журналіст та ведучий Факти. Спорт

ЗСУ захопили російського КОМАНДИРА | ПОКАРАННЯ для навідника | Новини Факти ICTV за 09.10.2023

– Ситуація в Ізраїлі

– Парламентська асамблея НАТО

– Дискредитація України РФ

– Успіхи ЗСУ на Півдні

– Ситуація на Сході

– Виробництво дронів у Вінниці

– Захоплення російського командира

– Історія окупанта

– Обстріл Херсонщини

– Коригувальник РФ у Дніпрі

– Скандал з ТЦК у Чернівцях

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