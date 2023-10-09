ЗСУ захопили російського КОМАНДИРА | ПОКАРАННЯ для навідника | Новини Факти ICTV за 09.10.2023

Телефонний дзвінок без відповіді: у селі Гроза з мішка із тілом лунала мелодія Червона калина

Сирени не стихають: українка в Ізраїлі розповіла, чому не спрацював Залізний купол

Понад 250 загиблих на фестивалі в Ізраїлі: серед них упізнали відомого футболіста

Одна – громадянка Німеччини Шані Лук, інша – ізраїльська студентка: у соцмережах упізнали викрадених ХАМАСом жінок

Значних руйнувань немає: у Черкаському районі приземлили сім дронів