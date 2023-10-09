Андрій Ковальський, Журналіст та ведучий Факти. Спорт
ЗСУ захопили російського КОМАНДИРА | ПОКАРАННЯ для навідника | Новини Факти ICTV за 09.10.2023
– Ситуація в Ізраїлі
– Парламентська асамблея НАТО
– Дискредитація України РФ
– Успіхи ЗСУ на Півдні
– Ситуація на Сході
– Виробництво дронів у Вінниці
– Захоплення російського командира
– Історія окупанта
– Обстріл Херсонщини
– Коригувальник РФ у Дніпрі
– Скандал з ТЦК у Чернівцях
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