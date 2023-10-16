Юлія Сеник, Ведуча програми Факти
ЗСУ затрофеїли бойову машину росіян | Рекорд знищення техніки РФ | Новини на Фактах ICTV за 16.10.2023
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Дивіться онлайн слот ICTV телемарафону Єдині новини! Факти ICTV – останні новини України та світу у випуску за 18:30 (16.10.2023).
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