ЗСУ затрофеїли бойову машину росіян | Рекорд знищення техніки РФ | Новини на Фактах ICTV за 16.10.2023

– Ізраїль обстрілює північ Лівану: останні новини про конфлікт

– Рекорд зі знищення техніки РФ: скільки ліквідовано

– Українські захисники захопили російську БМП – як це вдалось

– Окупанти арештовували освітян: як вчителям вдалось вижити

– Виставка “Ріка кричала, вила, як поранений звір”: який вигляд має

Дивіться онлайн слот ICTV телемарафону Єдині новини! Факти ICTV – останні новини України та світу у випуску за 18:30 (16.10.2023).

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.