ЗСУ знищили блокпост РФ | 10 авіабомб по Херсонщині | Новини Факти ICTV за 01.10.2023

– У Києві відбулась урочиста церемонія до Дня захисників і захисниць;

– Міністр оборони Умєров подякував українським захисникам і захисницям;

– Зустріч-реквієм з родинами загиблих у місті-герої Гостомель — наживо;

– Обстріл Херсонщини 01.10.2023 — по Станіславу скинули 10 авіабомб;

– Обстріл Сумщини 01.10.2023 — росіяни вдарили по прикордонному селу Дружба;

– Обстріл Запоріжжя 01.10.2023 — є поранений;

– Ранкова бавовна в РФ — вибухи лунали в районах аеродромів;

– Українські військові знищили блокпост росіян на Донеччині — відео;

– З фронту до лікарні у Дніпрі: як одужують поранені військові.

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