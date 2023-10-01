Андрій Ковальський, Журналіст та ведучий Факти. Спорт
ЗСУ знищили блокпост РФ | 10 авіабомб по Херсонщині | Новини Факти ICTV за 01.10.2023
– У Києві відбулась урочиста церемонія до Дня захисників і захисниць;
– Міністр оборони Умєров подякував українським захисникам і захисницям;
– Зустріч-реквієм з родинами загиблих у місті-герої Гостомель — наживо;
– Обстріл Херсонщини 01.10.2023 — по Станіславу скинули 10 авіабомб;
– Обстріл Сумщини 01.10.2023 — росіяни вдарили по прикордонному селу Дружба;
– Обстріл Запоріжжя 01.10.2023 — є поранений;
– Ранкова бавовна в РФ — вибухи лунали в районах аеродромів;
– Українські військові знищили блокпост росіян на Донеччині — відео;
– З фронту до лікарні у Дніпрі: як одужують поранені військові.
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