Андрій Ковальський, Журналіст та ведучий Факти. Спорт
ЗСУ знищили БпЛА РФ ZALA | Голос Джонсонюка тепер в електричках | Новини Факти ICTV за 01.11.2023
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Дивіться онлайн слот ICTV телемарафону Єдині новини! Факти ICTV – останні новини України та світу у випуску за 16:00 (01.11.2023).
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