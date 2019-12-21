Зупинка на самому фініші: наслідки санкцій США для Росії та її газових потоків

Уже майже завершені морські газопроводи Газпрому ризикують перетворитися на безнадійні довгобуди. США запровадили санкції проти компаній, причетних до будівництва Північного потоку-2 та Турецького потоку.

Саме завдяки цим газогонам Москва хотіла обійти українську ГТС. Та на заваді таким планам стали американські санкції. Вони поширюються на всі судна, котрі беруть участь у прокладці труб обох потоків.

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Серед обмежень – заморожування майна та активів власників суден на території США, а також анулювання американських віз для співробітників підсанкційних компаній.

Для західних компаній такі обмеження рівноцінні банкрутству. Тож між бізнесом із Росією чи США вони оберуть саме американців, переконані фахівці.

А власних суден і технологій для прокладки труб на глибоководді Газпром не має. Відтак, завершити потоки самотужки росіяни не зможуть.

Санкції зупиняють будівництво сумнозвісних потоків практично на фініші. Без них трубопроводи могли б запрацювати вже на початку наступного року. Це неабияк зашкодило б переговорному процесу про новий транзитний контракт через Україну.

Але за нових умов Газпром не встигне перевести весь обсяг транзиту на морські трубопроводи й буде змушений домовлятися з Україною. Тож Київ отримає шанс захистити свої національні інтереси.

Нову довгострокову угоду Київ сподівається підписати до кінця цього року. Бо дія чинного контракту завершується 31 грудня.

Нагадаємо, Україна та Росія домовилися про продовження транзиту газу на 5 років.

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