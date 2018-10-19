Факти / Відео / Україна / ЗупиниЛося: у Києві порушникам ПДР клеять наліпки на авто/

ЗупиниЛося: у Києві порушникам ПДР клеять наліпки на авто

Аби навести лад з машинами на вулицях міст, небайдужі люди об’єдналися у рух ЗупиниЛося.

Поки що його створили у Києві, але очевидно, що креативні хлопці знайдуться і в інших містах, бо біда на всіх одна – міста потопають в автомобілях і водії часто порушують правила паркінгу.

Читайте: ПДР не працюють, за паркування не штрафують – топ фактів про Сицилію

Активісти нікого не б’ють, а повчають – виходять на рейди та клеять порушникам інформаційні наліпки.

Винятків для активістів немає – клеять наліпки і на дорогі авто. Кажуть, нічого протизаконного не роблять, адже таким чином інформують водія про порушення. На кожному рейді викликають поліцію, але та не їде.

До слова, Факти ICTV повідомляли, що на Київщині запрацювали камери відеофіксації порушень ПДР.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Радари повертаються: ефективність TruCam та чи можливо уникнути штрафу
дороги
З 8 жовтня Нацполіція відновлює контроль швидкості на дорогах (СПИСОК ТРАС)
Кабмін увів автофіксацію порушень ПДР
На Київщині запрацювали камери відеофіксації порушень ПДР
ПДР
Контроль швидкості на дорогах: патрульні знову отримають радари
Нові штрафи героям парковок: скільки та як ловитимуть
Нові правила евакуації: які авто заберуть та скільки штраф
Штраф за непристебнуті ремені: чому це рішення беззмістовне

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка