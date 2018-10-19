ЗупиниЛося: у Києві порушникам ПДР клеять наліпки на авто

Аби навести лад з машинами на вулицях міст, небайдужі люди об’єдналися у рух ЗупиниЛося.

Поки що його створили у Києві, але очевидно, що креативні хлопці знайдуться і в інших містах, бо біда на всіх одна – міста потопають в автомобілях і водії часто порушують правила паркінгу.

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Активісти нікого не б’ють, а повчають – виходять на рейди та клеять порушникам інформаційні наліпки.

Винятків для активістів немає – клеять наліпки і на дорогі авто. Кажуть, нічого протизаконного не роблять, адже таким чином інформують водія про порушення. На кожному рейді викликають поліцію, але та не їде.

До слова, Факти ICTV повідомляли, що на Київщині запрацювали камери відеофіксації порушень ПДР.

Опубліковано Жовтень, 19 в 14:16



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