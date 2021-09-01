Зустріч Байдена та Зеленського не буде просто рукостисканням – прес-аташе посольства США

Зустріч президентів США та України 1 вересня не буде просто прес-конференцією та рукостисканням. Про це в студії Фактів ICTV заявив прес-аташе посольства США Деніел Лангенкамп.

На його переконання, ця зустріч є дуже важливою для обох очільників держав.

– Байден дуже цінує особисті відносини з Україною. Посольство та американські урядові агенції працювали багато тижнів, щоб підготувати цю зустріч. Ми сподіваємося показати, що наші відносини з Україною протягом 30 років після встановлення незалежності набагато сильніші, ніж будь-коли, – говорить прес-аташе посольства США.

Деніел Лангенкамп запевняє: ініціативи США мають покращити відносини з Україною в найближчі місяці та роки.

За його словами, одним із найважливіших питань до обговорення є Північний потік-2.

– Ми завжди говорили, що Північний потік-2 – дуже погана угода для України та Європи. І ми розуміємо, що Росія використовує його як геополітичний проект, тому дуже уважно стежитимемо, щоб він не був використаний проти України, – обіцяє прес-аташе посольства США.

Так, Сполучені Штати мають намір у майбутньому співпрацювати з Німеччиною та Україною, щоб мінімізувати вплив Північного потоку-2.

Важливість зустрічі президентів, на переконання представника посольства, є особливо відчутною на фоні подій в Афганістані.

– Криза в Афганістані продемонструвала, що потрібно бути разом і діяти міжнародною спільнотою. Саме тому ми проводимо цю зустріч із президентом Зеленським. Це перша зустріч у Білому домі з того часу, як президент Байден увійшов до офісу. Тож ми віримо, що наші відносини лише покращуватимуться та посилюватимуться, – заявив Деніел Лангенкамп.

Зустріч президентів США та України відбудеться сьогодні, 1 вересня, в Овальному кабінеті Білого дому о 21.00 за київським часом.

Очікується, що під час переговорів порушать три питання: безпекове, енергетичної безпеки та реформ в Україні.

За попередніми даними, розмова триватиме максимум 2,5 години, бо вже о 16.30 за місцевим часом (о 23.30 за київським) у президента США відбудеться щотижневий економічний брифінг.

Володимир Зеленський прибув разом з українською делегацією з робочим візитом до США 31 серпня.

За цей час вже підписано низку угод з американськими партнерами, зокрема меморандум щодо будівництва енергоблоку Хмельницької АЕС.

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