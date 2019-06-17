Зустріч чемпіонів! Як вітали юнацьку збірну України з футболу

Їм лише 20, а декому і 20 немає, а вони вже чемпіони світу. Молодіжну збірну U-20, яка виборола перемогу на мундіалі, вчора зустрічали у Києві.

В аеропорту Бориспіль їх чекає натовп уболівальників.

Тим часом, зустрічати переможців вже готуються і у Будинку футболу. Президент Національного олімпійського комітету Сергій Бубка зізнається: на вибір подарунка часу майже не було.

Втомлені, трохи ніяковіють від оплесків та звуків феєрверків. У руках капітана – чемпіонський кубок. Їм вручають нагороди та посвідчення майстрів спорту міжнародного класу.

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Кожен з них уже – зірка. Портал FootballTalentScout вніс одразу п’ятьох футболістів зі складу української збірної до переліку найкращих . Це Данило Сікан, Андрій Лунін, Юхим Конопля, Сергій Булеца та капітан Валерій Бондар. Сергій Булеца ще й отримав Срібний м’яч турніру. Каже, у перші хвилини після перемоги слова були зайві.

У цьому чемпіонаті збірна України не зазнала жодної поразки. Вперше молодіжна збірна стала Чемпіоном світу.

Нагадаємо, Збірна України U-20 вперше перемогла на чемпіонаті світу з футболу, обігравши у фіналі Південну Корею з рахунком 3:1.

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