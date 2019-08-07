Зустріч через 100 років: як українські аргентинці знайшли родину на Волині

На Волині знайшли своє коріння аргентинці. Їхні бабуся і дідусь майже 100 років тому покинули батьківщину. Та на чужині весь час берегти пам’ять про рідну землю, і своїм онукам передали, а ті, після трьох років пошуків, нарешті, зустрілися зі своєю українською родиною.

Цієї зустрічі аргентинці чекали три роки, відколи почали пошуки. Дехто з них лишив собі українське прізвище.

– Ми сьогодні дуже щасливі, що, нарешті, знайшли свою українську родину. Це дуже важливо знати своє коріння. Поки батьки були живі, ми про це чомусь не задумувалися. Та в себе вдома ми досі намагаємося дотримуватися українських традицій, готуємо ваші страви, все чого навчили нас батьки, – розказує Нора Бугайчук, аргентинка з українським корінням.

Щоб познайомитися з усієї української родиною треба чимало часу, адже братів, сестер, племінників та онуків назбирається вже до двох сотень.

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