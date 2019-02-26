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Зустріч Трампа та Кім Чен Ина: чого чекати від саміту у В’єтнамі

Лідери Сполучних Штатів та КНДР вже прилетіли у В’єтнам на саміт.

Зустріч Трампа з Кім Чен Ином відбудеться вже вдруге. Очільник КНДР приїхав першим – спочатку на бронепоїзді, а потім пересів на броньований лімузин. Сотні нетерплячих громадян зібрались в надії побачити північнокорейського лідера.

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Президент США Дональд Трамп теж використовує лімузин, спеціально привезений зі США.

На саміті очільники Америки і КНДР говоритимуть про мир в Азії – Вашингтон прагнутиме переконати Північну Корею відмовитися від ядерної зброї, якою Кім Чен Ин погрожує світу. Попередня зустріч лідерів торік у Сінгапурі не дала конкретних результатів.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що Кім Чен Ин подарував президенту Південної Кореї двох собак рідкісної породи.

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