Зустріч Трампа та Кім Чен Ина: чого чекати від саміту у В’єтнамі
Лідери Сполучних Штатів та КНДР вже прилетіли у В’єтнам на саміт.
Зустріч Трампа з Кім Чен Ином відбудеться вже вдруге. Очільник КНДР приїхав першим – спочатку на бронепоїзді, а потім пересів на броньований лімузин. Сотні нетерплячих громадян зібрались в надії побачити північнокорейського лідера.
Читайте: Ми полюбили один одного: Трамп отримав від Кім Чен Ина “прекрасні листи”
Президент США Дональд Трамп теж використовує лімузин, спеціально привезений зі США.
На саміті очільники Америки і КНДР говоритимуть про мир в Азії – Вашингтон прагнутиме переконати Північну Корею відмовитися від ядерної зброї, якою Кім Чен Ин погрожує світу. Попередня зустріч лідерів торік у Сінгапурі не дала конкретних результатів.
До слова, Факти ICTV розповідали про те, що Кім Чен Ин подарував президенту Південної Кореї двох собак рідкісної породи.