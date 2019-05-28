Зустріч Зеленського з представниками МВФ: чому важлива та теми обговорення
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з представниками Міжнародного валютного фонду. Головна тема обговорення – проведення реформ і продовження співпраці.
МВФ – це головний кредитор України. Нинішня програма співпраці з Фондом завершується вже наприкінці цього року, а після зміни влади МВФ пропонує новий договір.
Продовження співпраці надзвичайно важливе для України – інакше нам загрожує падіння економіки та курсу гривні.
Традиційні депозити можуть знецінитися чи навіть застрягнути в банках. Нерухомість також ризикує втратити в ціні. А тримати кревні в готівці валютою – неспокійно. У таких умовах фахівці дедалі частіше звертають увагу на закордонні фінансові інструменти. Зокрема, облігації США.
Читайте: Транш МВФ: Україна готова виконати умови
Тиждень тому в Україні вперше продали іноземні облігації. Відтепер це може зробити будь-який українець. І самостійно, і через інвестиційну компанію. Це така собі тиха гавань для заощаджень. Тобто зберегти гроші вдасться, а от заробити – не дуже. Прибутковість – трохи вища за 2% річних.
Раніше Факти ICTV писали, коли Україна зможе відмовитися від грошей МВФ.