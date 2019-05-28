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Зустріч Зеленського з представниками МВФ: чому важлива та теми обговорення

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з представниками Міжнародного валютного фонду. Головна тема обговорення – проведення реформ і продовження співпраці.

МВФ – це головний кредитор України. Нинішня програма співпраці з Фондом завершується вже наприкінці цього року, а після зміни влади МВФ пропонує новий договір.

Продовження співпраці надзвичайно важливе для України – інакше нам загрожує падіння економіки та курсу гривні.

Традиційні депозити можуть знецінитися чи навіть застрягнути в банках. Нерухомість також ризикує втратити в ціні. А тримати кревні в готівці валютою – неспокійно. У таких умовах фахівці дедалі  частіше звертають увагу на закордонні фінансові інструменти. Зокрема, облігації США.

Читайте: Транш МВФ: Україна готова виконати умови

Тиждень тому в Україні вперше продали іноземні облігації. Відтепер це може зробити будь-який українець. І самостійно, і через інвестиційну компанію. Це така собі тиха гавань для заощаджень. Тобто зберегти гроші вдасться, а от заробити – не дуже. Прибутковість – трохи вища за 2% річних.

Раніше Факти ICTV писали, коли Україна зможе відмовитися від грошей МВФ.

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