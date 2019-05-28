Зустріч Зеленського з представниками МВФ: чому важлива та теми обговорення

28 травня президент України Володимир Зеленський зустрічається з представниками Міжнародного валютного фонду.

Це головний кредитор України. Нинішня програма співпраці з МВФ завершується вже наприкінці цього року, тож важливо продовжити угоди. А після зміни влади Фонд пропонує новий договір. На думку економістів, Україна однозначно потребує продовження співпраці з МВФ.

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Інакше Україні може загрожувати відтік інвестицій, падіння економіки та курсу гривні.

За інформацією команди президента, головною темою обговорення стануть основні напрямки реформ і продовження співпраці.

До слова, президент України Володимир Зеленський проведе в Києві зустріч із представниками місії Міжнародного валютного фонду.

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