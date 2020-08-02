Зварювальник – краще за юриста. Кого потребує вітчизняний ринок праці

Напередодні в Україні стартувала вступна кампанія до ВИШів. За перший день абітурієнти створили понад 40 тис. електронних кабінетів. Факти проаналізували, які спеціальності нині на піку популярності. З якою освітою точно довго роботу не шукатимеш. Чому зварювальник іноді краще за юриста і як карантин змінив вимоги до працівників.

Менеджерам, юристам, економістам та філологам у найближчі роки буде складно знайти роботу – такі прогнози експертів. Ринок ними перенасичений. Як наслідок – чимало спеціалістів вже кардинально змінюють сферу діяльності.

А ось на кур’єрів, продавців, водіїв, онлайн-викладачів, ІТ-спеціалістів роботодавці полюватимуть. А ще у пошані будуть піарники та робітничі спеціальності.

Будівельники потерпають від відсутності архітекторів, дизайнерів-конструкторів. Фармацевти шукають провізорів фармацевтів, їх теж нема.

Що буде за 5 років експерти не прогнозують. Єдине у чому впевнені – щоб залишатися затребуваним на ринку праці, доведеться розвивати свої навички, вчитися нового і відповідати новим викликам.

Тривалий карантин вже змінив підходи до роботи. Більшість компаній перенесли свої офіси в онлайн. І вже змінили вимоги до працівників.

Та водночас у центрі зайнятості зазначають, що наявність вищої освіти не завжди запорука працевлаштування. Нині кожен другий безробітний має диплом спеціаліста. Тож, перш ніж обрати майбутній фах, експерти радять зважити всі плюси і мінуси професії. А ще слід врахувати, що дистанційної роботи у найближчі роки стане більше. Роботодавці зрозуміли: так працювати не просто можливо, але й вигідно.

Серед українців підвищився попит на офісні меблі. Люди хочуть створити собі робочу атмосферу.

Психологи радять не просто відтворити офіс удома, а відділити хатні звички від робочих процесів. Насамперед, не працювати в ліжку, не ходити по квартирі в піжамі, не їсти за робочим місцем і не залишати навколо себе посуд.

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