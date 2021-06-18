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Андрій Майдан |

Звертають увагу на екологічність. Чому іноземці все частіше купують українські меблі

Коли Made in Ukraine звучить гордо! Іноземні покупці все частіше обирають українські меблі. Про це свідчить спеціалізована виставка, що цими днями проходить поблизу столиці.

Сюди приїхали представники різних країн, щоб ознайомитись з продукцією провідних виробників.

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На стенді фабрики Blanche кажуть, що нині покупців цікавить ще й екологічність меблів: з чого виготовляється, які матеріали використовуються.

Звичайно, щоб переконатися в заявленій якості виробника клієнт може попросити відвідати виробництво, подивитися як, з чого виготовляють його диван або ліжко. Це нормальна практика для поважаючих себе компаній, – розповідає головний дизайнер української фабрики Blanche Вікторія Камєнєва.

Звертають увагу й на деталі, кажуть представники фабрики Blanche: якість фурнітури та строчки, якість опор і звісно цікаві елементи.

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