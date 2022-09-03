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Факти / Відео / Україна

Звільнення Півдня: Грабський оцінив можливість перетворення Херсона на новий Маріуполь

Анастасія Гевко редакторка стрічки Вадим Карп'як Ведучий програми «Свобода слова»

Військовий експерт Сергій Грабський оцінив, чи може Херсон перетворитися на Маріуполь під час звільнення від окупантів.

Як він заявив ведучому програми Свобода слова на ICTV Вадиму Карп’яку під час національного телемарафону, подібне навряд чи можливе.

– Ми не можемо собі як армія дозволити таку розкіш, як ведення боїв у місті. Це найбільш виснажливий і недоцільний вид бою, який зазвичай призводить до фактичного знищення боєздатності підрозділів, які здійснюють такі бойові дії. До того ж ми розуміємо, наскільки багато населення опинилося там у заручниках, – наголосив експерт.

Він додав, що інтенсивність бойових дій підвищується постійно. Завдають ударів на всю глибину бойових порядків Росії, зокрема не лише по правому берегу Херсонщини, а й деяких об’єктах на лівому березі.

– Постійно завдаються удари по комунікаціях. Наші військові, у зв’язку з тим, що розвідка налагоджена дуже добре, аж підскакують, чекаючи, коли супротивник зробить наступну понтонну переправу, бо це одна з основних цілей. Адже потрапляння в переправу, на якій перебуває техніка, гарантовано знищить і переправу, і техніку, – повідомив він.

Експерт також запропонував проаналізувати те, що відбувається на фронті, відстежуючи параметри втрат, які публікуються Генштабом.

– Якщо ви порівняєте їх, наприклад, із даними, які звучали 2-3 тижні тому, ви побачите, що ці втрати зросли щонайменше у 2-3 рази і навіть більше. Якщо раніше ми говорили про три-чотири знищені танки, то за останніми даними, ми говоримо вже про 35. Якщо ми говорили про 60-80 знищених окупантів, то зараз їх 300, – повідомив Грабський.

За його словами, одне те, що російські пропагандисти у своїх сюжетах заявляють про те, що “наступ на всіх напрямках відбито”, для нас означає, що звільнення територій триває.

– Ми здійснюємо постійний тиск і змушуємо противника витрачати більше боєприпасів, ніж він може дозволити собі підвозити, – резюмував експерт.

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