Звільнення полонених: у Києві пройшов марш небайдужих українців

Активізувати процес обміну полоненими – саме з такими вимогами сьогодні у столиці пройшов марш небайдужих українців. Зібралося півтисячі людей. Серед них і колишні в’язні кремля, і рідні нинішніх заручників.

Кажуть: таким чином хочуть українській владі нагадати, що на окупованій території ОРДЛО у полоні перебуває понад 120 українських військових і цивільних. а у Росії – понад сотня політв’язнів.

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Також просять, аби депутати ухвалили спеціальний закон, який би гарантував соціальну допомогу родинам полонених і заручників. А також – посилити санкції проти Росії. З цими вимогами сотні людей вирушили маршем через весь центр столиці.

Дорогою активісти свої вимоги лишали і біля офісів міжнародних організацій. Активізувати роботу зі звільнення полонених та бранців Кремля вони закликали Червоний Хрест, ОБСЄ та Євросоюз. Під офісом глави держави активісти передали документи з вимогами в канцелярію.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що з’явилася доповідь щодо кількості політв’язнів в РФ.

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