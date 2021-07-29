Військові навчання Три мечі-2021: залучено 200 одиниць техніки та авіація

Звільнили населений пункт від ворогів: як тренуються бійці на навчаннях Три мечі-2021

1,2 тис. військовослужбовців, 200 одиниць техніки та авіація – на Львівщині на Яворівському полігоні триває активна фаза міжнародних військових навчань литовсько-польсько-української бригади.

Три мечі-2021 відбуваються на території України вперше. І це дуже важливо для нас, оскільки вишкіл скерований на покращення, поглиблення партнерства та військової співпраці країн Люблінського трикутника – Польщі, Литви й України. Як все відбувалося – далі у матеріалі Фактів ICTV.

За легендою, на іншому боці озера – ворог, який захопив частину наших територій. Туди на БТРах переправляються українські десантники, яких з неба прикривають декілька вертольотів. Вони ж висаджують тактичний десант, який має завдання захопити плацдарм до підходу основних сил.

Вогонь на ворога веде й артилерія. Наступне завдання – звільнити від ворожих сил мирний населений пункт. Українські десантники на багатоцільовому вертольоті Мі-8 здійснюють безпарашутну висадку на дах найвищої будівлі. Звідти беруть під контроль прилеглу територію.

Тим часом піхотинці проводять зачистку та придушують осередок спротиву. Подальші антитерористичні дії проводить вже військова поліція.

У тактичних навчаннях задіяно 200 одиниць техніки, авіація та понад 1,2 тис. військовослужбовців з трьох країн – України, Польщі та Литви. Від України тут підрозділ 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, який брав участь у бойових діях на сході нашої країни.

Такі навчання підвищують потенціал багатонаціональної бригади та її готовність до участі в майбутніх операціях. Військові навчання Три мечі-2021 в Україні триватимуть до 30 липня.

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