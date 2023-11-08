Звіт ЄС: підсумки | Штурм окупантів на Донеччині | Новини Факти ICTV за 08.11.2023

– Єврокомісія оголосила рішення щодо початку переговорів про вступ України до ЄС;

– Конгрес США схвалив передання заморожених активів РФ для допомоги Україні;

– Парламент ухвалив закон, згідно з яким, у громад заберуть частину податків на ЗСУ;

– Після форсування Дніпра ЗСУ укріплюються на лівому березі Херсонщини — ISW;

– ТРО ЗСУ Дніпра стримують штурми окупантів на Донецькому напрямку;

– Відбудова на Київщині.

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