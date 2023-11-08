Тетяна Висоцька, ведуча програми Вікна-новини
Звіт ЄС: підсумки | Штурм окупантів на Донеччині | Новини Факти ICTV за 08.11.2023
– Єврокомісія оголосила рішення щодо початку переговорів про вступ України до ЄС;
– Конгрес США схвалив передання заморожених активів РФ для допомоги Україні;
– Парламент ухвалив закон, згідно з яким, у громад заберуть частину податків на ЗСУ;
– Після форсування Дніпра ЗСУ укріплюються на лівому березі Херсонщини — ISW;
– ТРО ЗСУ Дніпра стримують штурми окупантів на Донецькому напрямку;
– Відбудова на Київщині.
Дивіться онлайн слот ICTV телемарафону Єдині новини! Факти ICTV – останні новини України та світу у випуску за 16:00 (08.11.2023).
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.