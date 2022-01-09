Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Відео / Lifestyle

Звіздарі та колядки. Як у Львові та Запоріжжі відзначили Різдво

Мирослава Прокопюк журналіст Факти ICTV

Яскрава та гучна хода звіздарів уже у 17-те пройшла центром Львова. Із символами Різдва на вулиці вийшли і дорослі, і діти – усього майже 8 десятків зірок із різних регіонів України.

Різдвяна зірка – окраса кожного вертепу.

– Це є символом найголовнішої різдвяної зорі, яка з’явилася ,коли народився божий син. Завжди різдвяна зірка супроводжувала колядників.

Так і сьогодні – звіздарі йдуть, колядуючи із музиками.

Фестиваль Різдвяних вертепів пройшов і на Запоріжжі, на Хортиці відзначили козацьке Різдво.

Юні козачата й козачки дивували глядачів вправністю володіння прийомами старовинного двобою.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

На Різдво рятувальники перейшли на посилений режим служби: залучили понад 7 тис. людей
На Різдво рятувальники перейшли на посилений режим служби: залучили понад 7 тис. людей
Наші люди та дивовижна Україна: Зеленський побажав вірянам щасливого Різдва
Наші люди та дивовижна Україна: Зеленський побажав вірянам щасливого Різдва
З тканини, пап’є-маше та дерева: в Україні повертається традиція рукотворних вертепів
З тканини, пап’є-маше та дерева: в Україні повертається традиція рукотворних вертепів
У Києві на Різдво обмежать роботу кількох станцій метро
У Києві на Різдво обмежать роботу кількох станцій метро
Різдво без снігу – не біда: де в Києві покататися на лижах і ковзанах
Різдво без снігу – не біда: де в Києві покататися на лижах і ковзанах
Митрополит Епіфаній та архієпископ Святослав привітали українців з Різдвом
Митрополит Епіфаній та архієпископ Святослав привітали українців з Різдвом
Це найкраща мить для примирення: Зеленський привітав українців з Різдвом
Це найкраща мить для примирення: Зеленський привітав українців з Різдвом
Буде сонячно й повернуться морози: прогноз погоди на вихідні в Україні (карта)
Буде сонячно й повернуться морози: прогноз погоди на вихідні в Україні (карта)
Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка