Звіздарі та колядки. Як у Львові та Запоріжжі відзначили Різдво
Яскрава та гучна хода звіздарів уже у 17-те пройшла центром Львова. Із символами Різдва на вулиці вийшли і дорослі, і діти – усього майже 8 десятків зірок із різних регіонів України.
Різдвяна зірка – окраса кожного вертепу.
– Це є символом найголовнішої різдвяної зорі, яка з’явилася ,коли народився божий син. Завжди різдвяна зірка супроводжувала колядників.
Так і сьогодні – звіздарі йдуть, колядуючи із музиками.
Фестиваль Різдвяних вертепів пройшов і на Запоріжжі, на Хортиці відзначили козацьке Різдво.
Юні козачата й козачки дивували глядачів вправністю володіння прийомами старовинного двобою.
2022-01-09
Теги: Різдво