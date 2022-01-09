Звіздарі та колядки. Як у Львові та Запоріжжі відзначили Різдво

Яскрава та гучна хода звіздарів уже у 17-те пройшла центром Львова. Із символами Різдва на вулиці вийшли і дорослі, і діти – усього майже 8 десятків зірок із різних регіонів України.

Різдвяна зірка – окраса кожного вертепу.

– Це є символом найголовнішої різдвяної зорі, яка з’явилася ,коли народився божий син. Завжди різдвяна зірка супроводжувала колядників.

Так і сьогодні – звіздарі йдуть, колядуючи із музиками.

Фестиваль Різдвяних вертепів пройшов і на Запоріжжі, на Хортиці відзначили козацьке Різдво.

Юні козачата й козачки дивували глядачів вправністю володіння прийомами старовинного двобою.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.