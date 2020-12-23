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Зволожувачі, бактерицидні лампи і рекуператори від Covid-19: чи варто купувати

Через пандемію коронавірусу українці стали більше часу проводити у будинках і квартирах. Що більше люди знаходяться вдома, то частіше переймаються мікрокліматом в оселях. За відсутності повітрообміну в приміщенні виникають такі негативні наслідки як недостатня вологість, пліснява та грибок.

Підприємці готові запропонувати великий вибір гаджетів для повітря. Почали цікавитись бактерицидними лампами, зволожувачами й рекуператорами –  продажі цих товарів зросли майже на третину.

Однак у санепідеміологів і фахівців є сумніви. На їхню думку, краще провітрювати приміщення, це допоможе розрідити кількість вірусів і бактерій у повітрі.

Експерти радять підтримувати рівень вологості повітря в приміщенні 50-60%. Найкраще – провітрювати кімнату перед сном, вдень і зранку. Інші поради щодо покращення повітрообміну в оселі дивіться у сюжеті.

Читайте: Новий штам Covid-19 може бути більш заразним для дітей – вчені

У Японії винайшли лампи, здатні знищувати коронавірус

Японська компанія виготовила ультрафіолетові лампи, які можуть знищувати віруси та бактерії. За інформацією розробників, прилад може вбивати 99% вірусів і бактерій до десяти хвилин.

Водночас негативного впливу на людський організм такі лампи не мають.

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