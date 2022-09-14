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Факти / Відео / Україна

Зима близько. Чи вистачить Україні вугілля та чи доведеться імпортувати електроенергію

Христина Гавриш журналістка Факти ICTV Маліновська Ангеліна редакторка стрічки

Голова правління Укренерго Володимир Кудрицький заявив, що віялових відключень без ЗАЕС не буде.

– Дві останні зими були дуже не прості, було багато розмов, що будуть віяльові відключення. Вдалося цього уникнути. Наразі ми під’єднанні до європейської енергосистеми, тому вразі необхідності ми зможемо отримати допомогу у вигляді поставок електроенергії з європейської енергосистеми також, – запевняє він.

Обсяги імпорту можуть сягати 1000 мегават. З технічної точки зору ж пропускна здатність між державних ліній електропередач між Україною та Європою дає можливіть імпортувати до 2000 мегават. 

– Це не означає, що в Європі в кожний момент часу буде така вільна потужність, що вони зможуть її надати швидко, але в критичній ситуації зв’язок української та євпропейської енергосистем – це запорука нашої енергетичної безпеки, – каже Кудрицький.

Крім того, голова Укренерго зазначає, що експорт електроенергії продовується, а наша країна зможе продавати електроенергію навіть взимку.

– Якщо ми втратимо частину генерацій, то в першу чергу будемо зменшувати обсяги експорту для того, щоб збалансувати українську енергосистему, щоб наші споживачі були з електроенергією, – додає він.

Також голова Укренерго зазначає, що запас вугілля у нас в декілька разів перевищує минулорічний.

– З вугіллям значано краще, ніж минулого року. Знизилось значно споживання, тому в цьому осінньо-зимовому сезоні ми спалюватимемо менше вугілля, ніж у минулому. Запас вугілля цього року перевищує в декілька разів минулорічний. Ситуація непогана, – каже він.

Сезон накопичення вугілля ще триває, на початок опалювального сезону потрібно мати від 2 до 3 млн тонн вугілля.

– Конкретну цифру побачимо 15 жовтня. Думаю, що буде більше, ніж мінімальний поріг 2 млн тонн, – каже голова Укренерго.

До того ж, за словами Кудрицького, Україна стає солідним гравцем на енергетичному ринку Європи. Анонсовано 100 тис. тонн поставок вугілля до Польщі, що є частиною нової ролі країни.

– Після об’єднання україно-європейської енергетичної системи Україна замість того, щоб просити енергетичну допомогу у Європи, сама її надає, – зазначає Кудрицький.

На жаль, половину потужності відновлюваних джерел енергетики (сонце, вітер) Україна втратила через окупацію територій.

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