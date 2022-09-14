Зима близько. Чи вистачить Україні вугілля та чи доведеться імпортувати електроенергію

Голова правління Укренерго Володимир Кудрицький заявив, що віялових відключень без ЗАЕС не буде.

– Дві останні зими були дуже не прості, було багато розмов, що будуть віяльові відключення. Вдалося цього уникнути. Наразі ми під’єднанні до європейської енергосистеми, тому вразі необхідності ми зможемо отримати допомогу у вигляді поставок електроенергії з європейської енергосистеми також, – запевняє він.

Обсяги імпорту можуть сягати 1000 мегават. З технічної точки зору ж пропускна здатність між державних ліній електропередач між Україною та Європою дає можливіть імпортувати до 2000 мегават.

– Це не означає, що в Європі в кожний момент часу буде така вільна потужність, що вони зможуть її надати швидко, але в критичній ситуації зв’язок української та євпропейської енергосистем – це запорука нашої енергетичної безпеки, – каже Кудрицький.

Крім того, голова Укренерго зазначає, що експорт електроенергії продовується, а наша країна зможе продавати електроенергію навіть взимку.

– Якщо ми втратимо частину генерацій, то в першу чергу будемо зменшувати обсяги експорту для того, щоб збалансувати українську енергосистему, щоб наші споживачі були з електроенергією, – додає він.

Також голова Укренерго зазначає, що запас вугілля у нас в декілька разів перевищує минулорічний.

– З вугіллям значано краще, ніж минулого року. Знизилось значно споживання, тому в цьому осінньо-зимовому сезоні ми спалюватимемо менше вугілля, ніж у минулому. Запас вугілля цього року перевищує в декілька разів минулорічний. Ситуація непогана, – каже він.

Сезон накопичення вугілля ще триває, на початок опалювального сезону потрібно мати від 2 до 3 млн тонн вугілля.

– Конкретну цифру побачимо 15 жовтня. Думаю, що буде більше, ніж мінімальний поріг 2 млн тонн, – каже голова Укренерго.

До того ж, за словами Кудрицького, Україна стає солідним гравцем на енергетичному ринку Європи. Анонсовано 100 тис. тонн поставок вугілля до Польщі, що є частиною нової ролі країни.

– Після об’єднання україно-європейської енергетичної системи Україна замість того, щоб просити енергетичну допомогу у Європи, сама її надає, – зазначає Кудрицький.

На жаль, половину потужності відновлюваних джерел енергетики (сонце, вітер) Україна втратила через окупацію територій.

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