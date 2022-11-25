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Зима буде важкою, але Росія не зможе заморозити контрнаступ – аеророзвідниця Закревська

Маргарита Верещагіна Відеоредактор

Погода досить складна і для аеророзвідки, і особливо для розвідки. Питання не стільки холодів, а більше прохідності транспорту. Дуже важко, це досить складний період, і до морозів буде також складно.

Низька хмарність, туман, вітер – всі фактори впливають на можливості аеророзвідників і звісно це все дуже сильно ускладнює роботу. Період набагато складніший, ніж було навесні, влітку, і на початку осені. Величезна проблема ще в тому, що зменшується інтенсивність бойових дій, а конкретно артилерійських обстрілів, тому що аеророзвідка – це очі артилерії.

Росіяни працюють за старою, ще радянською системою квадратів, коли українці стараються бити точно у ціль. Для цього потрібно підсвічування цілі, треба якось її чітко зафіксувати. Росіяни беруть квадрати, методично його обстрілюють.

Це суперечить зараз поширеному уявленню, що у росіян вичерпуються запаси артилерійських снарядів і що вони вже не можуть так інтенсивно, як на початку вторгнення, обстрілювати ці квадрати. Снаряди у них ще не вичерпуються.

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