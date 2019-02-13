Зима та весна одночасно: на сході Китаю розквітла сакура, на півночі – сніг
Зима та весна одночасно гостюють нині в одній країні – Китаї.
На півночі – густий іній тішить фантастичними пейзажами. Голі гілки дерев та вкриті білим голки хвойних на тлі чистого морозяного неба утворюють дивовижну картину.
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І гості регіону, і місцеві влаштовують прогулянки в парках та на набережних, аби помилуватися надзвичайним видовищем та зробити знімки.
А на сході Китаю у розпалі цвітіння сакури. Найбільш вражаюче нині виглядає парк у місті Ґуанчжоу на березі річки. Там на пагорбах рожевими квітами вкрилися сотні дерев.
До слова, Факти ICTV розповідали про те, що у Росії випав чорний сніг.
2019-02-13
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