Зима та весна одночасно: на сході Китаю розквітла сакура, на півночі – сніг

Зима та весна одночасно гостюють нині в одній країні – Китаї.

На півночі – густий іній тішить фантастичними пейзажами. Голі гілки дерев та вкриті білим голки хвойних на тлі чистого морозяного неба утворюють дивовижну картину.

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І гості регіону, і місцеві влаштовують прогулянки в парках та на набережних, аби помилуватися надзвичайним видовищем та зробити знімки.

А на сході Китаю у розпалі цвітіння сакури. Найбільш вражаюче нині виглядає парк у місті Ґуанчжоу на березі річки. Там на пагорбах рожевими квітами вкрилися сотні дерев.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що у Росії випав чорний сніг.

Опубліковано Лютий, 13 в 15:17



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