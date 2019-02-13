Зима та весна одночасно: на сході Китаю розквітла сакура, на півночі – сніг

Зима та весна одночасно гостюють нині в одній країні – Китаї.

На півночі – густий іній тішить фантастичними пейзажами. Голі гілки дерев та вкриті білим голки хвойних на тлі чистого морозяного неба утворюють дивовижну картину.

Читайте: У Мукачеві зацвіла “шалена” сакура

І гості регіону, і місцеві влаштовують прогулянки в парках та на набережних, аби помилуватися надзвичайним видовищем та зробити знімки.

А на сході Китаю у розпалі цвітіння сакури. Найбільш вражаюче нині виглядає парк у місті Ґуанчжоу на березі річки. Там на пагорбах рожевими квітами вкрилися сотні дерев.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що у Росії випав чорний сніг.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Люди біжать у паніці: серія вибухів у Китаї, є жертви
Блогер наклала на себе руки після невдалої пластичної операції
Падіння росту китайської економіки: вплив на Україну
Впало з 16 поверху: у Китаї вікно готелю вбило туристку
Полетів униз головою: у Китаї 10-місячний малюк впав з ескалатора, який рухався
Населення Китаю зросло до рекордної кількості
На Місяці вперше проросло насіння
Обвал на шахті в Китаї: загинув 21 гірник

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка