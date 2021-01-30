Зимовий відпочинок. Що можна побачити в українському сафарі

Українське сафарі, так жартома називають цей вид відпочинку. На позашляховику вас везуть лісами і болотами, засніженими краєвидами, звідки відкривається дивовижний світ дикої природи.

На території трьох лісгоспів в Чернігівській області – а це дві сотні гектарів – перші мешканці, яких ми зустрічаємо – стада оленів.

Тут можна вивчати їх повадки і спостерігати за темпераментом: ми стали свідками поєдинку між самцями, трапези маленьких бембі та відпочинку їх батьків.

Поруч – дикі коні, муфлони, лами і корови з довгою хвилястою шерстю, породи шотландської.

І якщо для туристів – це альтернативний відпочинок, то для вірменського подружжя – це хобі, яке переросло у справу життя.

Екскурсії почали туди возити лише місяць тому. За цей час на українському сафарі-турі побували півтисячі українців.

Головне правило безпеки: сюди не пускають на власних автівках, кожну групу туристів возить досвідчений єгер. Він же розповідає про особливості кожного звіра.

Вишукувати звірів під час подорожі не прийдеться. Вони тут сотнями, буквально всюди – бо це їх дика, природня стихія.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.