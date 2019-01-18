Зимовий відпочинок у Польщі: ціни та особливості

У Польщі більш як 10 курортів. Останні роки і держава, і приватні підприємства взялися за розвиток інфраструктури для зимового відпочинку. Нині в Польщі сотня лижних станцій та понад 800 підйомників різної дистанції.

Аби популяризувати цей активний відпочинок, кожна станція має й власну міні-школу та професійних інструкторів. Вони за лічені дні можуть поставити на лижі та навчити керувати санками чи сноубордом. А ще тут залучають і самих виробників спорядження. Прямісінько на спуску кожен охочий перед тим, як придбати лижі чи сноуборди може їх випробувати.

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В середньому аби купити все спорядження, лижі, взуття та захисні каски доведеться віддати до десяти тисяч гривень. Щоправда аби потрапити на тест-драйви варто заздалегідь купити квиток. Його вартість сягає від 300 до 1000 гривень. Залежно скільки часу лижники хочуть перебувати на спусках. Самі ж виробники споряджень зізнаються: після таких тестів їхні продажі зростають.

Та не тільки виробники хочуть догодити клієнтам. Лижні станції пропонують різні акції, години зі знижкою, та навіть організовують безкоштовні автобуси, щоб привозити шанувальників зимових видів спорту до себе на спуски.

До слова, Факти ICTV розповідали про відпочинок у Єгипті взимку.

Опубліковано Cічень, 18 в 11:15



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